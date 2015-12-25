Очередная встреча специальной рабочей группы по статусу Каспия состоится в январе

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Очередная встреча специальной рабочей группы по урегулированию статуса Каспия состоится в январе следующего года в Ашхабаде.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью ряду СМИ Азербайджана, включая агентство "Report", по итогам 2015 года.

"Принятые в рамках прошедших в Баку и Астрахани саммитов глав прикаспийских государств важные и значимые политические решения внесли свой вклад в согласование ряда носящих принципиальный характер пунктов "Конвенции по правовому статусу Каспийского моря", - заявил Э.Мамедъяров.

По словам министра, переговоры по подготовке проекта указанной конвенции продолжаются в формате специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел.

"Проведение очередного, 43-го заседания специальной рабочей группы запланировано на январь следующего года в Ашхабаде. Несмотря на то, что наблюдается сближение сторон в позиции, остаются еще разночтения по ряду важных вопросов", - сказал он, выразив надежду на конструктивный подход в решение статуса Каспия.

Глава ведомства напомнил, что до текущего дня саммиты глав прикаспийских государств прошли в 2002 году в Ашхабаде, в 2007 - в Тегеране, в 2010 - в Баку и в 2014 году в Астрахани.