Мамедъяров: Поставляемые Россией Армении вооружения не должны оказаться на оккупированных азербайджанских территориях

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Поставляемые Россией Армении вооружения не должны оказаться на оккупированных азербайджанских территориях. Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя ноту, направленную ранее азербайджанской стороной в МИД России.

"Эта была не первая нота такого рода. С одной стороны, Россия выступает в качестве сопредседателя Минской группы. С другой — мы признаем, что у любого государства есть право поставлять вооружения той стране, которой оно сочтет нужным. Содержание ноты сводилось к просьбе, чтобы Россия, когда поставляет вооружения Армении, учитывала, что эти вооружения не должны оказаться на оккупированных азербайджанских территориях. В таких поставках существует правило конечного пользователя. Если бы конечным пользователем была Армения, то вопрос не выходил бы за рамки двусторонних отношений между Москвой и Ереваном. А когда оружие оказывается на оккупированных территориях Азербайджана, это совсем другое дело", - заявил глава МИД.

"Учитывая, что Россия признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, в присутствии российского оружия на оккупированных территориях полностью отсутствует логика. В российском МИДе, как следовало из дальнейших заявлений Москвы, верно восприняли тон переданного нами документа", - добавил он.