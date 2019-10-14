Глава МИД Азербайджана поблагодарил Тюркский совет за поддержку по карабахскому вопросу

"Азербайджан все еще страдает от агрессии Армении, оккупировавшей 20% его земель".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на 7-м заседании Совета глав МИД Тюркского совета.

Министр отметил, что Армения продолжает оккупацию и агрессию, игнорируя резолюции Совбеза ООН и документы других международных организаций: "Мы высоко ценим Тюркский совет и каждую страну, осуждающую агрессию, демонстрирующую принципиальную позицию в призывах к Армении исполнить указанные выше резолюции. С этой точки зрения высокой похвалы заслуживает однозначная поддержка стран-членов Тюркского совета в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с резолюциями Совбеза ООН на основе суверенитета, территориальной целостности, и уважения к признанным на международном уровне границам Азербайджана".