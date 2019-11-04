Мамедъяров: Отношения Азербайджана с Катаром активно развиваются

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Двусторонние отношения между Азербайджаном и Катаром - очень хорошие, они активно развиваются. Товарооборот между странами расширяется благодаря взаимным инвестициям.

Как передает Report со ссылкой на QNA, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе своего визита в Катар.

По его словам, у него состоялась встреча с вице-премьером и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани, в ходе которой стороны обсудили вопросы безопасности, борьбы с терроризмом и пути решения региональных проблем.

По его словам, между Баку и Дохой сегодня наблюдается интенсивное сотрудничество во всех областях.

Э.Мамедъяров добавил, что товарооборот между Катаром и Азербайджаном сегодня расширяется благодаря взаимным инвестициям.

Говоря о министерской встрече контактной группы стран Организации исламского сотрудничества по Сомали Э.Мамедъяров указал, что участники договорились оказывать всевозможную помощь и поддержку народу Сомали в его усилиях по преодолению проблем, с которыми они сталкиваются.

По его словам, существует четкое понимание потребностей Сомали, так как на самой встрече приняли участие большое число министров, должностных лиц и делегаций исламских стран, которые выразили решимости поддержать Сомали в ее усилиях обеспечить безопасность, стабильность и оказать ей экономическую и политическую поддержку.