Мамедъяров: Одним из болезненных вопросов исламского мира является положение мусульман Рохинджа

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Одним из болезненных вопросов исламского мира является самый большой в мире кризис беженцев - положение мусульман Рохинджа. В 2017 году Азербайджан был одной из первых стран, выделивших 100 тонн гуманитарной помощи, страдающим в результате массовой этнической чистки и насилия мусульманам Рохинджа. Мы будем продолжать оказывать помощь нуждающимся".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил во время выступления на 45-й сессии совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, проходящей в городе Дакка.

Министр отметил, что Азербайджан глубоко обеспокоен еще большими проблемами безопасности в ряде государств-членов ОИС, политической нестабильностью в некоторых регионах, войнами и вооруженными конфликтами, которые становятся причиной масштабной депортации и невиданного гуманитарного кризиса.