Мамедъяров: На предстоящих переговорах все будет зависеть от политической воли руководства Армении - ЭКСКЛЮЗИВ

Москва. 28 апреля. REPORT.AZ/ Позиция Азербайджана по Карабаху остаётся неизменной. Об этом в эксклюзивном комментарии российскому бюро Report заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, инициатива встречи в Москве принадлежит российской стороне, которая выступает посредником в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"На предстоящей встрече все будет зависеть от политической воли руководства Армении. Подразумевается, конечно, не министр иностранных дел, а верховный главнокомандующий страны, которую он представляет. Речь идёт о готовности вывести войска с оккупированных территорий вокруг Карабаха", - заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Министр отметил, что ожидает положительных подвижек от предстоящих переговоров, достижения определенных договоренностей.

Э. Мамедъяров также заметил, что закрытость встречи для прессы является требованием протокольной службы МИД России: "То, что встреча пройдёт за закрытыми дверями, само по себе говорит о том, что ожидается что-то интересное".

"Об итогах переговоров вы узнаете из официального заявления", - заявил Э. Мамедъяров.