Мамедъяров: Мы проводим интенсивные переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель и его участие в саммите Восточного партнерства открывает новую главу в отношениях Азербайджана и ЕС. Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам 15-го заседания Совета сотрудничества Европейский союз - Азербайджан в Брюсселе.

Он отметил, что Азербайджан и ЕС проводят интенсивные переговоры по новому соглашению. Министр подчеркнул, что то это непросто.

К примеру, в настоящее время стороны ведут переговоры по вопросам торговли, и Азербайджан, который не является членом ВТО работает над вхождением в эту организацию. Сейчас, по словам Эльмара Мамедъярова, стороны ищут пути решения возникших в этом направлении вопросов.

"Мы проводим обмен мнениями по региональных проблемам, имеем общее видение вопросов безопасности. И мы верим, что подобный интенсивный обмен мнениями будет полезен не только Азербайджану, но и ЕС", - заявил Мамедъяров.