Мамедъяров: Меня удивляет и возмущает излишняя политизация ситуации вокруг Лапшина

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В МИД Азербайджана возмущены политизацией ситуации вокруг блогера Александра Лапшина.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Меня удивляет и возмущает излишняя политизация данного вопроса. Все время его называют блогером. А был бы он инженером, им бы не интересовались? Он нарушил законы, и в соответствии с юридическим обоснованием возбуждено уголовное дело, на основании которого был размещен запрос в Интерпол, в соответствии с которым его и задержала белорусская сторона. В соответствии с Кишиневской конвенцией в рамках СНГ. Все сделано в рамках закона. Спекуляции на предмет того, что он является блогером, не означает его неприкосновенность перед законом", - заявил глава МИД Азербайджана.

"Вопрос дальнейшей судьбы Лапшина будет зависеть от завершения следствия. Ему предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Окончательное решение - это решение суда", - добавил Э.Мамедъяров.