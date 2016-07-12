Мамедъяров: Cейчас мы проводим интенсивный диалог по нагорно-карабахскому урегулированию

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Cейчас мы проводим интенсивный диалог по нагорно-карабахскому урегулированию".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Баку.

"Могу сказать, что информация с которой поделился с нами Сергей Лавров нас обнадеживает. Мы сейчас проводим интенсивный диалог. Все проведенные ранее встречи были для того, чтобы добиться прорыва по этому застаревшему конфликту. Мы поэтапно должны устранить преграды на пути урегулирования", - заявил глава МИД Азербайджана.

Он подчеркнул, что продолжающая военная оккупация Арменией азербайджанских земель представляет большую опасность для всего региона.