Мамедъяров: Конвенция о статусе Каспия открывает огромные возможности для сотрудничества

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "На саммите в Актау мы, впервые после 25 лет переговоров, добились огромного успеха по статусу Каспия".

Как cообщает Report, об этом в интервью изданию Euractiv заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Э. Мамедъяров отметил, что достичь успеха было непросто. "Потому что каждая из пяти прикаспийских стран имела свою позицию по этому вопросу. Но мы решили найти компромисс. Это поможет нам открыть огромные возможности сотрудничества не только между странами каспийской пятерки, но и получить больше возможностей по перевозкам на Каспии".

12 августа на V Саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау лидеры подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря.