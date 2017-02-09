Глава МИД: Азербайджан обеспокоен ситуацией с Мецаморской АЭС в Армении

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Власти Азербайджана обеспокоены ситуацией с Мецаморской АЭС в Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Мы все время беспокоимся с нашими региональными партнерами по поводу Мецаморкой АЭС. Она совсем устаревшая, "чернобыльский вариант". К счастью, "Росатом" дает какие-то дополнительные деньги. Но в принципе, это уже отжившая свой срок электростанция. Потому что если, не дай Бог, что-то произойдет, то пострадают все, не только Армения", - сказал Мамедъяров.