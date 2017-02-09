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    Глава МИД: Азербайджан обеспокоен ситуацией с Мецаморской АЭС в Армении

    Мамедъяров: Если что-то произойдет, то пострадают все, не только Армения

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Власти Азербайджана обеспокоены ситуацией с Мецаморской АЭС в Армении. 

    Как сообщает Report, об этом  заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    "Мы все время беспокоимся с нашими региональными партнерами по поводу Мецаморкой АЭС. Она совсем устаревшая, "чернобыльский вариант". К счастью, "Росатом" дает какие-то дополнительные деньги. Но в принципе, это уже отжившая свой срок электростанция. Потому что если, не дай Бог, что-то произойдет, то пострадают все, не только Армения", - сказал Мамедъяров.

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