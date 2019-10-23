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Мамедъяров: Азербайджан заработал доверие стран Движения неприсоединения

Мамедъяров: ​Азербайджан заработал доверие Движения неприсоединения
© Report

Движение неприсоединения - вторая самая крупная политическая платформа для практического сотрудничества в мире.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил  на открытии заседания глав МИД  стран Движения неприсоединения в Баку.

Министр поблагодарил правительство Венесуэлы за вклад в развитие организации во время председательства, отметив при этом, что далее в ней будет председательствовать Азербайджана.

"Движение неприсоединения - вторая  самая крупная  политическая платформа для практического сотрудничества. Азербайджан - последняя страна на данный момент, которая вступила в организацию. За 8 лет страна заработала доверие стран организации и теперь примет председательство в ней. Азербайджан ведет независимую политику и не входит в военные организации, выступает за демократизацию и права человека",- сказал он.

Он также отметил, что важна молодежная политика в рамках деятельности организации: "Наша повестка саммита также направлена на вопросы молодежной политики. Важным является тот факт, что параллельно с данным саммитом проходит саммит Молодежный саммит Движения неприсоединения".

Напомним, XVIII саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 25-26 октября.

В ходе саммита председательство в организации на три года перейдет к Азербайджану. 

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