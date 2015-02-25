Мамедъяров: Азербайджанские заложники должны быть возвращены

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Армяне понимают, что они не могут держать азербайджанских заложников и должны их вернуть. Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя вопрос об азербайджанских заложниках Дильгаме Аскерове и Шахбазе Гулиеве.

Он отметил, что этот вопрос был поднят и в ходе визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ, на встречах с помощником Госсекретаря США Викторией Нуланд, спецпредседателем ЕС.

Комментируя ход урегулирования нагорно-карабахского конфликта, министр отметил, что посредники продолжают свою работу, однако для его продвижения Армения должна освободить оккупированные территории Азербайджана: "Сопредседатели пытаются сдвинуть этот процесс урегулирования. Есть ряд предложений, в том числе по созданию рабочей группы. Однако прежде всего Армения должна вывести свои войска с азербайджанских земель", - заявил министр.

Мамедъяров отметил, что Азербайджан не против участия Армении в региональных проектах, однако прежде всего Армения должна освободи оккупированные территории.