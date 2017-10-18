Мамедъяров: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ЕС

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Европейским союзом. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с польским коллегой Витольдом Ващиковским.

"Мы сейчас обсуждаем новое соглашение с ЕС. Мы имеем стратегическое сотрудничество с 10 странами ЕС", - заявил Э. Мамедъяров, отметив, что в конце месяца Баку посетит делегация из Еврокомиссии.

"Мы имеем стратегическое сотрудничество в области энергетики и открыты для обсуждения во всех сферах", - добавил он.