Мамедъяров: Азербайджан обеспокоен напряженностью между Турцией и Россией

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан обеспокоен напряженностью между Турцией и Россией. Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Мы ведем переговоры с главами МИД Турции и России, чтобы эта напряженность не нанесла ущерб отношениям между странами", - отметил министр.

По его словам, Азербайджан имеет стратегические отношения с Турцией, а также связи с Россией: "Азербайджан имеет широкие политические и экономические связи как с Анкарой, так и с Москвой. Азербайджан прилагает усилия, чтобы помочь выйти из этого кризиса", - заявил Э. Мамедъяров.