Мамедъяров: Азербайджан готов к интенсивным переговорам по достижению прогресса в урегулировании карабахского конфликта

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял генерального секретаря ОБСЕ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, министр Эльмар Мамедъяров, приветствуя Генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера и членов сопровождающей его делегации, подчеркнул большое значение, которое Азербайджан придаёт сотрудничеству с ОБСЕ как региональной организацией.

Отметив основополагающий принцип неделимости безопасности в рамках ОБСЕ, Эльмар Мамедъяров заявил о важности того, чтобы все государства-члены были привержены своим обязательствам по Хельсинкскому Заключительному акту. В этой связи министр Мамедъяров подчеркнул, что Республика Армения, грубо нарушив взятые на себя в качестве государства-члена ОБСЕ обязательства, проистекающие из Хельсинкского Заключительного акта, путём применения силы продолжает оккупацию территорий Азербайджана: региона Нагорного Карабаха и прилегающих к нему административных районов. Министр, указав, что ОБСЕ с момента своего учреждения была вовлечена в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, заявил о необходимости интенсификации усилий по изменению статус-кво, основанного на оккупации, и по выводу войск Армении с захваченных ею территорий Азербайджана.

Эльмар Мамедъяров добавил, что незаконное присутствие вооружённых сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана остаётся первостепенной угрозой для регионального мира и безопасности.

Напоминая, что мандат сопредседателей Минской группы ОБСЕ был сформирован на базе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинкского Заключительного акта, министр подчеркнул, что Азербайджан готов к субстантивным и интенсивным переговорам по достижению прогресса в урегулировании конфликта и обеспечению прочного и справедливого мира в регионе.

Министр Эльмар Мамедъяров поделился информацией о проделанной Азербайджаном работе по налаживанию экономического сотрудничества и каналов коммуникации (connectivity), а также по обеспечению возможностей мультимодальной транспортной инфраструктуры, охватывающей регион и более широкое пространство ОБСЕ. В связи он отметил маршруты транспортировки грузов по коридорам «Восток-Запад», «Север-Юг», «Юг-Запад» и уже запущенную в эксплуатацию железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс. Министр добавил, что подобные проекты, реализованные при участии и по инициативе Азербайджана, способствуют экономическому развитию и процветанию на пространстве ОБСЕ, а также укреплению регионального мира и безопасности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о потенциале использования ОБСЕ в качестве подходящей платформы для продвижения и экспертной поддержки вышеупомянутых проектов и прочих инициатив, представляющих интерес с точки зрения поощрения экономического сотрудничества.

Была отмечена роль парламентской дипломатии в развитии связей и в этой связи высоко оценено сотрудничество с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ.

На встрече также были рассмотрены программы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ.