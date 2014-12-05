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    Мамедъяров акцентирует внимание мирового сообщества на теме беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане

    Глава МИД Азербайджана встретился в Базеле с советником государственного секретаря США

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках участия в собрании 21-го Совета министров ОБСЕ, проводящемся в швейцарском Базеле, встретился с советником государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Томасом Мелиа.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по развитию гражданского общества и региональным проблемам.

    Э.Мамедъяров отметил, что гражданское общество в Азербайджане развивается динамично, а государство оказывает всестороннюю поддержку и проводит последовательные реформы в данной области.

    Глава внешнеполитического ведомства АР также указал на важность оказания внимания восстановлению прав более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, лишившихся крова в результате агрессии Армении в отношении Азербайджана.

    По его слова, грубо нарушены основные права миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, подтвержденные фундаментальными международными документами, в том числе, право на жизнь.

    Э.Мамедъяров выразил уверенность в том, что международная общественность должна продемонстрировать активную позицию в этом вопросе. 

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