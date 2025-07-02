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Мамед Мусаев: По итогам "Недели ОЭС" в Азербайджане будут подписаны важные соглашения

Мамед Мусаев: По итогам "Недели ОЭС" в Азербайджане будут подписаны важные соглашения Мамед Мусаев: По итогам "Недели ОЭС" в Азербайджане будут подписаны важные соглашения
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 11:44
Мамед Мусаев: По итогам Недели ОЭС в Азербайджане будут подписаны важные соглашения

По итогам ключевых мероприятий в рамках "Недели ОЭС" в Азербайджане будут подписаны важные протоколы и соглашения, способствующие дальнейшему укреплению роли и потенциала организации.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев в ходе шестого бизнес-форума ОЭС в Шуше.

По его словам, ОЭС - стратегический мост между Южной, Центральной Азией, Ближним Востоком и Европой.

"Уникальное стратегическое расположение региона ОЭС является не только географическим преимуществом, но и возможностью для нашего бизнеса и регионального партнерства", - сказал Мусаев.

Он напомнил, что за последние годы Азербайджан провел масштабные экономические реформы, уделяя особое внимание развитию предпринимательства.

"Вес частного сектора в экономике страны увеличился, ненефтяной экспорт вышел на новые рынки, были предприняты важные шаги в области цифровой трансформации. Чтобы поделиться этим опытом со странами региона ОЭС, усилить стимулирование взаимных инвестиций, необходимы конкретные механизмы сотрудничества. Следует отметить, что в настоящее время объем внешнеторгового оборота Азербайджана со странами ОЭС составляет $8 млрд, что составляет около 17% от общего объема" - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Məmməd Musayev: Azərbaycanda "ECO Həftəsi"nin yekunları üzrə mühüm sazişlər imzalanacaq

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