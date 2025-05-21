Мамед Ахмедзаде: Азербайджан - ключевой актор на Южном Кавказе и в Каспийском регионе

Мамед Ахмедзаде: Азербайджан - ключевой актор на Южном Кавказе и в Каспийском регионе

Необходимо усилить информированность в Нидерландах о потенциале Азербайджана, лидерстве на Южном Кавказе и ключевой роли в Каспийском регионе.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде заявил в интервью изданию The Holland Times.

Дипломат напомнил, что в 2025 году Азербайджан и Нидерланды отмечают 33 года с момента установления дипломатических отношений.

По его словам, взаимное открытие наших посольств в 2000-х годах дало возможность проложить "путь для официальных визитов, взаимных инвестиций, культурных и образовательных обменов".

"Азербайджанская община в Нидерландах служит мостом, соединяющим наши страны. Высококачественная образовательная система Нидерландов сделала ее одним из лучших направлений для многочисленных азербайджанских студентов. Однако большой потенциал остается неиспользованным. Cчитаю, что в Нидерландах ограниченная осведомленность об этом потенциале, реалиях Азербайджана, его лидерстве на Южном Кавказе и ключевой роли в Каспийском бассейне, а также его стратегическом положении в качестве ворот в более широкий регион, включая Центральную Азию. Кроме того, восприятие бывшего армяно-азербайджанского конфликта и постконфликтной ситуации сильно зависит от дезинформации и фейковых новостей", - отметил он.

Посол подчеркнул, что недавние встречи и контакты на правительственном уровне, в том числе между главами МИД, а также политические консультации между министерствами иностранных дел в Баку были весьма полезны для понимания позиции и реалий на Южном Кавказе.

"Все это также дало импульс для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес, и определения новых направлений сотрудничества. Положительные результаты уже видны", - добавил Мамед Ахмедзаде.