Малена Мард: Визит верховного представителя ЕС в Азербайджан состоится в первом полугодии

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Азербайджан состоится в первой половине этого года. Как сообщает Report, об этом заявила журналистам руководитель представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

По ее словам, визит ожидается в феврале-марте этого года, более точная дата уточняется по дипканалам.

"В любом случае визит состоится в первой половине года", - заявила М. Мард.