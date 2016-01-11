 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Малена Мард: Визит верховного представителя ЕС в Азербайджан состоится в первом полугодии

    Визит ожидается в феврале марте этого года, более точная дата уточняется по дипканалам

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Азербайджан состоится в первой половине этого года. Как сообщает Report, об этом заявила журналистам руководитель представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

    По ее словам, визит ожидается в феврале-марте этого года, более точная дата уточняется по дипканалам.

    "В любом случае визит состоится в первой половине года", - заявила М. Мард. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi