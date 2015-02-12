Малена Мард: Визит еврокомиссара ЕС Йоханнеса Хана в Азербайджан будет важным

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заинтересован в визите в Азербайджан. Он очень хочет встретиться и обсудить ряд вопросов с коллегами в Баку". Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель миссии ЕС в Азербайджане Малена Мард.

По ее словам, визит еврокомиссара состоится в апреле до саммита "Восточного партнерства", который состоится 21 – 22 Мая в Риге: "Это будет важный визит. Еврокомиссар заинтересован в визите в Азербайджан".

Отвечая на вопрос о состоянии взаимоотношений между Азербайджаном и ЕС, М.Мард отметила, что визит Й.Хана послужит еще большему их укреплению.

"Мы рассматриваем возможность придать еще больше серьезности нашим отношениям. Я думаю, что визит господина Хана будет важным в этой перспективе", - сказала М.Мард.