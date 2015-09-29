Малена Мард: Работы в рамках проекта Южного газового коридора продолжаются по плану

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан является надежным партнером Европейского союза".

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства ЕС в Азербайджане посол Малена Мард, выступая на проходящей в Баку III Азербайджанской и Каспийской нефтегазовой неделе.

Она напомнила, что 43% торгового оборота Азербайджана приходится на ЕС. "Как вам известно, большая часть торгового оборота приходится на энергетический сектор. Наши связи с сфере энергетики очень крепки", - отметила посол.

Говоря о проекте Южного газового коридора, призванного транспортировать азербайджанский газ в Европу, М.Мард отметила, что этот проект имеет стратегическую важность для Евросоюза и полностью поддерживается со стороны ЕС. Посол подчеркнула, что работы в рамках этого проекта продолжаются по плану. "Мы считаем, что этот проект крайне важен с точки зрения энергетической стратегии безопасности ЕС. В рамках его расширения можно рассмотреть различные варианты. Мы заинтересованы, чтобы в Европу поступали еще большие объемы", - заявила М.Мард.