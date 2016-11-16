Малена Мард: Евросоюз надеется в ближайшее время начать переговоры с Азербайджаном в рамках нового стратегического партнерства

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Евросоюз надеется в ближайшее время начать переговоры с Азербайджаном в рамках нового стратегического партнерства. Как сообщает Report, об этом сказала журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

"Многосторонние переговоры затронут такие отрасли как экономика, окружающая среда, транспорт, госуправление и т.д. Это крупный проект. Однако мы надеемся приступить к работе как можно скорее, так как видим заинтересованность с обеих сторон. В то же время необходимо сформировать делегацию из специалистов указанных отраслей. Без них реализация проекта невозможна", - отметила М.Мард.