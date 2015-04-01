​Малена Мард: ЕС надеется на участие Азербайджана на саммите Восточного партнерства на высшем уровне

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Евросоюз надеется на участие Азербайджана на саммите Восточного партнерства на высшем уровне.

Как сообщает Report, об этом заявила на пресс-конференции глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Она отметила, что приглашение на саммит Восточного партнерства было направлено президенту Азербайджана.

"Мы надеемся, на участие Азербайджана на саммите на высшем уровне. Президент Алиев лично принимал участие на предыдущих двух саммитах, надеемся, что так будет и в Риге", - заявила посол ЕС.

Отметим, третий саммит Восточного партнерства пройдет в столице Латвии в Риге 22-23 мая.