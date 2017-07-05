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    Малена Мард: Азербайджан останется в моем сердце навсегда

    Состоялось мероприятие, на котором посол ЕС простилась с журналистами© Report.az

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Баку состоялось мероприятие, на котором посол ЕС Малена Мард, завершающая свою дипмиссию в Баку, простилась с журналистами.

    Как сообщает Report, М.Мард заявила, что эти годы в Баку стали "фантастическим опытом" для нее:

    "Азербайджан навсегда останется в моем сердце. Эта страна запомнится мне и моей семье своей щедростью и гостеприимностью".

    М.Мард отметила, что в ближайшее время представительство ЕС планирует реализовать в Баку ряд проектов, в том числе в культурной сфере, подчеркнула важность переговоров, проводящихся между Азербайджаном и ЕС касательно нового соглашения.

    М.Мард возглавляла представительство ЕС в Азербайджане с 2014 года. Имя ее преемника станет известно позднее.

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