Малена Мард: Азербайджан и ЕС формируют делегации в связи с началом переговоров по всеобъемлющему соглашению

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Мы сейчас с обеих сторон формируем делегации в связи с началом переговоров между ЕС и Азербайджаном по всеобъемлющему соглашению и мы рады началу этих переговоров".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Она отметила, что на этой неделе Баку посетит делегация ЕС, занимающаяся транспортной сферой.

В целом, по ее словам, во многих сферах ведется интенсивный диалог.

Также посол заявила, что намеченное на декабрь заседание подкомитета Азербайджан-ЕС в области транспорта и энергетики перенесено на январь следующего года.