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    Малена Мард: Азербайджан и ЕС формируют делегации в связи с началом переговоров по всеобъемлющему соглашению

    Заседание подкомитета Азербайджан-ЕС в области транспорта и энергетики перенесено на январь следующего года

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Мы сейчас с обеих сторон формируем делегации в связи с началом переговоров между ЕС и Азербайджаном по всеобъемлющему соглашению и мы рады началу этих переговоров". 

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

    Она отметила, что на этой неделе Баку посетит делегация ЕС, занимающаяся транспортной сферой. 

    В целом, по ее словам, во многих сферах ведется интенсивный диалог.

    Также посол заявила, что намеченное на декабрь заседание подкомитета Азербайджан-ЕС в области транспорта и энергетики перенесено на январь следующего года.

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