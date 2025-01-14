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Мальдивы проявляют интерес к укреплению экономических связей с Азербайджаном

Мальдивы проявляют интерес к укреплению экономических связей с Азербайджаном Мальдивы проявляют интерес к укреплению экономических связей с Азербайджаном и развитию сотрудничества между деловыми кругами обеих стран.
Внешняя политика
14 января 2025 г. 17:39
Мальдивы проявляют интерес к укреплению экономических связей с Азербайджаном

Мальдивы проявляют интерес к укреплению экономических связей с Азербайджаном и развитию сотрудничества между деловыми кругами обеих стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Мальдивских островов.

В ведомстве отметили, что на прошедшем Информационном форуме, направленном на демонстрацию инвестиционных возможностей Мальдивских островов в различных секторах, приняла участие азербайджанская делегация во главе с замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым.

На форуме основное внимание уделялось инвестиционным возможностям в таких секторах, как возобновляемая энергия, окружающая среда, жилье, инфраструктура, недвижимость, устойчивый туризм, логистика, транспорт и авиация.

Визит азербайджанской делегации, состоящей из официальных лиц правительства и представителей ведущих азербайджанских компаний, на Мальдивы продлится до 16 января.

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Версия на английском языке Maldives interested in strengthening economic ties with Azerbaijan

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