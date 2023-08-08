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Малайзия и Индонезия намерены содействовать расширению сотрудничества Азербайджана и АСЕАН

Малайзия и Индонезия намерены содействовать расширению сотрудничества Азербайджана и АСЕАН В Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню АСЕАН
Внешняя политика
8 августа 2023 г. 11:34
Малайзия и Индонезия намерены содействовать расширению сотрудничества Азербайджана и АСЕАН

Посольство Индонезии совместно с посольством Малайзии в Баку провели мероприятие, посвященное 56-ой годовщине со дня создания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как передает Report, открывая мероприятие в посольстве Малайзии временный поверенный в делах этой страны в Азербайджане Мардиана Мохаммед Рохани отметила, что сегодня АСЕАН превратилась в динамичный и все более интегрированный экономический регион и более сильное социально-культурное сообщество. По ее словам, ожидается, что экономика АСЕАН вырастет на 4,7% в этом году и на 5% в 2024 году благодаря высокому внутреннему потреблению, чистому экспорту и ускоренному восстановлению сферы услуг.

"Будучи единственными странами АСЕАН, посольства которых базируются в Баку, Малайзия и Индонезия по-прежнему привержены изучению потенциального сотрудничества, а также содействию обменам в различных областях, представляющих взаимный интерес, между Азербайджаном и АСЕАН. Азербайджан также расширил свое сотрудничество с АСЕАН после его принятия в качестве члена-наблюдателя Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA) в ноябре 2022 года", - сказала она.

АСЕАН - политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация, куда входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд , Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. Организация создана для развития социально-экономического и культурного сотрудничества стран-членов, упрочения мира и стабильности в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ASEAN-la əməkdaşlığı genişləndirib

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