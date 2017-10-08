Малахат Ибрагимгызы: К сожалению, налицо двуличные взгляды международных организаций

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Бухарест. 8 октября. REPORT.AZ/ Во второй день проходящей в Бухаресте 63-й по счету сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО, член делегации Азербайджана Малахат Ибрагимгызы во время обсуждений задала вопрос представительнице Комитета науки и технологии, депутату из Нидерландов Марие Мартенс, представившей доклад на тему “Водная безопасность в странах Ближнего Востока и Северной Африки”

Как передает восточноевропейское бюро Report, азербайджанский депутат заострил внимание участников на вопросе оккупированных территорий Азербайджана.

“Вы подняли тему водной и продуктовой безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африке и показали решения этих проблем. Однако на оккупированных и на неконтролируемых территориях также существуют эти проблемы. 25 лет как длится оккупация части территорий Азербайджана. Есть резолюции международных организаций, Совета Европы, Европейского Парламента, НАТО, в том числе 4 резолюции ООН о безоговорочном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий. Там также нашел свое отражение факт возвращения беженцев и вынужденных переселенцев на земли своих предков. Оккупационная армия Армении постоянно сбрасывает отходы и вооружения в построенное еще в советское время Сарсангское водохранилище, а проживающее в прифронтовой зоне население не может вовремя пользоваться водой, создаются большие проблемы.

Несмотря на то что, ПАСЕ приняло резолюцию по Сарсангскому водохранилищу, армянская сторона не предприняла необходимых шагов в этом направлении. Одновременно с этим, если нарушится экологический баланс на оккупированных территориях, это станет опасно не только для Азербайджана, но и для всего региона. В связи с этим вместе с Азербайджаном, НАТО тоже должен выразить протест и предпринять конструктивные шаги.

Иногда принятые документы реализуются в жизнь в течение очень короткого периода времени. Однако резолюция по Сарсангскому водохранилищу до сих пор не реализована.

Как докладчик НАТО, по этому поводу какую ясность вы можете внести?", - заявила она.

В свою очередь М.Мартенс ответила, что упомянутый вопрос должен быть решен мирно между двумя государствами.

“К сожалению, мы ничего не можем поделать в таких случаях. Считаю, что обе стороны должны разрешить этот вопрос в двухстороннем плане. Мы должны проинформировать общество, потому как аналогичные вопросы существуют и странах Ближнего Востока и Северной Африки“, - сказала голландский депутат.

После заседания член делегации Азербайджана Малахат Ибрагимгызы сообщила Report, что азербайджанская сторона в рамках международных организаций всегда доводит реалии страны международной общественности: “Мы уже привыкли к таким ответам и двойным стандартам. К сожалению, налицо двуличные мнения в международных организациях. Раньше они пытались это скрывать, но в последние годы им не удается этого делать".

“Вот уже 25 лет, как территория одного государства оккупирована силами другой. Оба государства являются ассоциативными членами НАТО, но отношение к обеим странам почему-то одинаковое”, - отметила она.

М.Ибрагимгызы сказала, что на заседаниях и встречах, проводимых в рамках международных организаций, Азербайджан при каждой возможности выносит этот вопрос на повестку.

“Иногда пытаются сделать так, чтоб мы это забыли. Когда задаешь подобные вопросы нам отвечают, что тема напрямую не связана с нагорно-карабахским вопросом, почему задаете такие вопросы? Бывают и такая критика. Сбросив с себя ответственность , пытаются, чтоб люди забыли эту тему.

Однако мы, пользуясь каждой возможностью, пытаемся вынести на повестку оккупационную политику Армении.

Потому что неважно это ПА НАТО или другие организации, туда приходят новые члены. Члены ПА НАТО 20-летней давности отличаются от новоизбранных членов, - добавила депутат.

Отметим, что завтра делегация Азербайджана будет участвовать на пленарном заседании ПА НАТО.