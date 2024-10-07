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Максим Шевченко: Президент Азербайджана проводит последовательную региональную политику

Максим Шевченко: Президент Азербайджана проводит последовательную региональную политику Официальная Москва не хочет чтобы регион Южного Кавказа был инструментом игр западных сил.
Внешняя политика
7 октября 2024 г. 18:00
Максим Шевченко: Президент Азербайджана проводит последовательную региональную политику

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит твердую и последовательную политику на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом азербайджанским журналистам в Москве сказал российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

Говоря об усилиях по установлению мира в регионе, политолог положительно оценил действия властей Азербайджана.

"С большим оптимизмом смотрю на твердую и последовательную политику, которую формулирует президент Азербайджана Ильхама Алиева, в том числе и в отношениях с армянским народом. Он всегда говорит, что Азербайджан хочет мира", - подчеркнул Шевченко.

Политолог также коснулся позиции России на Южном Кавказе, подчеркнув, что Россия не хочет, чтобы Южный Кавказ был инструментом чужих игр.

"Позиция России абсолютно точно и ясно сформулирована. Мы не хотим, чтобы регион являлся инструментом игр Запада: западных сателлитов, западных агентов. Можно сказать, я не хочу, по крайней мере, и, мне кажется, наше государство тоже этого не хочет. Мы хотим, чтобы государства и народы Южного Кавказа договорились между собой, нашли общий язык, установили добрососедские отношения. Хотим чтобы Южный Кавказ перестал быть местом, где западные политики раздувают пожар войны и пожар ненависти", - отметил он.

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