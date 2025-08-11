Макрон выразил надежду на скорое подписание мирного договора между Ереваном и Баку

О нас

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 17:03
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция приветствует парафированный мирный договор между Азербайджаном и Арменией, достигнутое при посредничестве президента США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х", комментируя телефонный разговор с армянским премьером Николом Пашиняном.

"Я вновь приветствовал соглашение, достигнутое благодаря участию США, между Арменией и Азербайджаном в целях нормализации отношений между двумя странами. Я выразил надежду на то, что это соглашение вскоре приведет к подписанию и ратификации мирного договора, учитывающего интересы каждой из сторон", - сказал Макрон.

Глава Франции также подчеркнул о готовности "поддерживать и вносить вклад в текущие усилия, включая укрепление взаимосвязей, в сотрудничестве со всеми региональными участниками и партнерами".

