Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность по поводу напряженности в регионе в последние дни и отметил важность продолжения переговоров между Арменией и Азербайджаном и реализации положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Он выразил готовность Франции поддержать продолжение диалога между двумя странами.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что со стороны Армении была совершена очередная военная провокация и в результате этой провокации, произошедшей на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, погиб азербайджанский военнослужащий. Глава государства отметил, что ВС Азербайджана предотвратили эту провокацию, приняли необходимые ответные меры, заявив, что вся ответственность за произошедшее лежит на Армении.

Президент Ильхам Алиев отметил, что необходимо обеспечить вывод с территории страны ВС Армении и незаконных армянских воинских формирований, продолжающих находиться в Карабахском регионе Азербайджана. Но со стороны Армении это все еще не обеспечено, что, в свою очередь, является нарушением официальным Ереваном положений заявления от 10 ноября 2020 года и невыполнение Арменией взятых на себя обязательств.

Глава государства подчеркнул, что в соответствии с положениями трехстороннего заявления по итогам соглашения, достигнутого с Министерством обороны России, определен маршрут новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору, и строительство этой дороги Азербайджаном близится к завершению. По завершении этих работ, в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, предусматривается передислокация на указанную дорогу российских миротворческих сил.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.