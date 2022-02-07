Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих.
Как передает Report, об этом он заявил на своей официальной странице в Twitter.
"Восемь армянских военнослужащих были переданы из Баку в Ереван. Они воссоединились со своими семьями, с которыми были разлучены в течение нескольких месяцев. Спасибо нашим дипломатам, а также военнослужащим, участвовавшим в этой операции. Мы движемся вперед!",- написал он.
Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул Армении 8 военнослужащих армянского происхождения.
Huit détenus arméniens ont été remis en liberté par l’Azerbaïdjan et transférés de Bakou vers Erevan. Ils retrouvent leurs familles dont ils étaient séparés depuis plusieurs mois. Merci à nos diplomates ainsi qu’à nos militaires mobilisés dans cette opération. On avance ! https://t.co/7IVoxX7b9qpic.twitter.com/ho1cxIHWco