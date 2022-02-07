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Макрон поприветствовал выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих

Макрон поприветствовал выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих.
Внешняя политика
7 февраля 2022 г. 15:02
Макрон поприветствовал выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих

Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих.

Как передает Report, об этом он заявил на своей официальной странице в Twitter.

"Восемь армянских военнослужащих были переданы из Баку в Ереван. Они воссоединились со своими семьями, с которыми были разлучены в течение нескольких месяцев. Спасибо нашим дипломатам, а также военнослужащим, участвовавшим в этой операции. Мы движемся вперед!",- написал он.

Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул Армении 8 военнослужащих армянского происхождения.

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Версия на английском языке French president welcomes return by Azerbaijan of eight servicemen to Armenia
Версия на азербайджанском языке Fransa Prezidenti Azərbaycanın 8 hərbçini Ermənistana təhvil verməsini alqışlayıb

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