Макрон поприветствовал выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих

Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих.

Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих.

Как передает Report, об этом он заявил на своей официальной странице в Twitter.

"Восемь армянских военнослужащих были переданы из Баку в Ереван. Они воссоединились со своими семьями, с которыми были разлучены в течение нескольких месяцев. Спасибо нашим дипломатам, а также военнослужащим, участвовавшим в этой операции. Мы движемся вперед!",- написал он.

Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул Армении 8 военнослужащих армянского происхождения.