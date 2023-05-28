Макрон: Франция и Азербайджан наладили прочные отношения в экономической и образовательной сферах

За последние тридцать лет и с момента установления дипломатических отношений Франция и Азербайджан наладили прочные отношения, основанные на партнерстве в экономической, университетской и образовательной сферах.

"За последние тридцать лет и с момента установления дипломатических отношений Франция и Азербайджан наладили прочные отношения, основанные на партнерстве в экономической, университетской и образовательной сферах".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Франции Эммануэля Макрона президенту Ильхама Алиева по случаю 28 мая - Дня независимости.

"Визит министра по делам Европы и иностранных дел Катрин Коллоны в Баку 26-27 апреля позволил увидеть наше общее стремление к развитию двусторонних отношений, и это меня радует. Это также позволило напомнить об обязательстве Франции во имя справедливого и устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, который необходим для стабильности и благополучия всего региона.

Я рад вновь встретиться с Вами на втором саммите Европейского политического сообщества в Кишинэу 1 июня, что позволит нам продолжить наш обмен мнениями о вызовах, с которыми столкнулись Кавказ и наш континент. Надеюсь, что, как и в Праге, этот саммит также даст нам возможность поддержать переговоры между Азербайджаном и Арменией", - отметил Макрон.