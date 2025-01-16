Мака Бочоришвили: Грузия всегда была сторонником мира на Южном Кавказе

Грузия всегда была и будет сторонником мира в регионе Южного Кавказа.

Грузия всегда была и будет сторонником мира в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сегодня в Баку заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

Она подчеркнула, что мир на Южном Кавказе крайне важен, так как только в условиях мира можно построить сильную экономику в регионе.

"Грузия выражает готовность наладить добрососедские отношения и мир в нашем общем доме - регионе Южного Кавказа", - добавила глава МИД Грузии.