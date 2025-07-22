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Мака Бочоришвили: Политическая стабильность в Грузии и Азербайджане служит защите общих интересов

Мака Бочоришвили: Политическая стабильность в Грузии и Азербайджане служит защите общих интересов 12:54
Внешняя политика
22 июля 2025 г. 13:00
Мака Бочоришвили: Политическая стабильность в Грузии и Азербайджане служит защите общих интересов

В нынешних геополитических условиях политическая стабильность в Грузии и Азербайджане служит защите общих интересов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили на совместном брифинге с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Тбилиси.

Бочоришвили отметила, что Грузия заинтересована в сохранении стабильности и безопасности в регионе и предпринимает последовательные усилия в этом направлении.

"Мы всегда отмечали и хотим еще раз отметить, что Грузия заинтересована в обеспечении стабильности в нашем регионе и постоянно прилагает усилия в этом направлении. У нас была возможность принять трехстороннюю встречу, и это стало большой радостью для нас", - подчеркнула глава грузинского МИД.

Министр отметила, что на двусторонней встрече обсуждались различные вопросы, и подобные инициативы вносят важный вклад в углубление сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и другими странами-партнерами.

"В текущей геополитической обстановке политическая стабильность в Грузии и Азербайджане служит защите наших общих интересов. Мы должны еще больше укреплять отношения, принимая во внимание национальные интересы наших стран, и эффективно использовать существующий потенциал", – добавила она.

Бочоришвили также выразила надежду на более интенсивные контакты в будущем.

"Надеюсь, в будущем у нас появится возможность встречаться чаще и развивать наше сотрудничество. Мы продолжим обсуждение важных вопросов, касающихся наших стран", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Maka Boçorişvili: Gürcüstan və Azərbaycandakı siyasi sabitlik ortaq maraqların qorunmasına xidmət edir

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