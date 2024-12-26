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Мака Бочоришвили: Грузия всегда рядом с Азербайджаном

Мака Бочоришвили: Грузия всегда рядом с Азербайджаном 14:38
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 14:54
Мака Бочоришвили: Грузия всегда рядом с Азербайджаном

Грузия всегда рядом с Азербайджаном.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили во время телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Она выразила соболезнования семьям погибших в результате крушения в Актау пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный, пожелала терпения дружественному азербайджанскому народу. Глава МИД подчеркнула, что Грузия находится рядом с Азербайджаном в этот трагический день.

Джейхун Байрамов, в свою очередь, поблагодарил Бочоришвили за соболезнования и поддержку в тяжелый день для нашей страны и народа.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря близ города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту авиалайнера, 38 погибли, 29 - выжили.

Для расследования причин авиакатастрофы создана Государственная комиссия, которую возглавляет премьер-министр Али Асадов.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении однодневного траура в Азербайджане в связи с крушением самолета.

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Версия на английском языке Maka Botchorishvili: Georgia always close to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN rəhbəri: Hər zaman Azərbaycanın yanındayıq

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