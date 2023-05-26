О нас

Майя Санду поздравила президента Азербайджана

Майя Санду поздравила президента Азербайджана Президент Молдовы Майя Санду поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 20:45
Майя Санду поздравила президента Азербайджана

Президент Молдовы Майя Санду поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени граждан Республики Молдова и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем независимости.

Пользуясь случаем, хочу отметить значительные успехи, достигнутые Азербайджанской Республикой на пути укрепления государственности, динамичного развития страны и проведения активной внешней политики.

Я высоко ценю хорошие отношения между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, основанные на дружбе, взаимопонимании и взаимном уважении. В то же время хотела бы подчеркнуть конструктивный характер политического диалога, имеющего цель внести вклад в полное использование имеющегося потенциала молдавско-азербайджанских отношений в общих интересах наших стран.

Абсолютно уверена в том, что совместными усилиями мы сможем интенсифицировать и диверсифицировать двустороннее сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания.

Ваше превосходительство, примите заверение в высочайшем почтении накануне Вашего визита в Республику Молдова для участия во втором Саммите Европейского политического сообщества".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Maya Sandu Azərbaycan liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Экслюзивные новости

Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi