Майя Санду поздравила президента Азербайджана

Президент Молдовы Майя Санду поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Молдовы Майя Санду поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени граждан Республики Молдова и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем независимости.

Пользуясь случаем, хочу отметить значительные успехи, достигнутые Азербайджанской Республикой на пути укрепления государственности, динамичного развития страны и проведения активной внешней политики.

Я высоко ценю хорошие отношения между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, основанные на дружбе, взаимопонимании и взаимном уважении. В то же время хотела бы подчеркнуть конструктивный характер политического диалога, имеющего цель внести вклад в полное использование имеющегося потенциала молдавско-азербайджанских отношений в общих интересах наших стран.

Абсолютно уверена в том, что совместными усилиями мы сможем интенсифицировать и диверсифицировать двустороннее сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания.

Ваше превосходительство, примите заверение в высочайшем почтении накануне Вашего визита в Республику Молдова для участия во втором Саммите Европейского политического сообщества".