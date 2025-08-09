О нас

Майя Санду поздравила Азербайджан и Армению по случаю парафирования мирного договора

Внешняя политика
9 августа 2025 г. 13:33
Президент Молдовы Майя Санду поздравила Азербайджан и Армению по случаю парафирования мирного договора.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети "Х".

"Соглашение между Арменией и Азербайджаном знаменует важный этап на пути к прекращению десятилетий вражды. Мы поздравляем обе стороны, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никол Пашиняна, а также президента США Дональда Трампа за содействие в открытии пути к миру, примирению и процветанию региона", - написала она.

Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали текст Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений.

Версия на азербайджанском языке Maya Sandu Azərbaycan və Ermənistanı sülh müqaviləsinin paraflanması münasibətilə təbrik edib
Версия на английском языке Maya Sandu congratulates Azerbaijan and Armenia on initialing peace agreement

