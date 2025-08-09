Майя Санду поздравила Азербайджан и Армению по случаю парафирования мирного договора

Президент Молдовы Майя Санду поздравила Азербайджан и Армению по случаю парафирования мирного договора.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети "Х".

"Соглашение между Арменией и Азербайджаном знаменует важный этап на пути к прекращению десятилетий вражды. Мы поздравляем обе стороны, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никол Пашиняна, а также президента США Дональда Трампа за содействие в открытии пути к миру, примирению и процветанию региона", - написала она.

Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали текст Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений.