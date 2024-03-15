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Маймуна Мохд Шариф: Надеемся, что благодаря COP29 мы перейдем к реальным действиям

Маймуна Мохд Шариф: Надеемся, что благодаря COP29 мы перейдем к реальным действиям По сей день были приняты множество резолюций и других документов в вопросе изменения климата, однако мы надеемся, что благодаря COP29 все эти договоренности перейдут в реальные, результативные действия.
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 10:39
Маймуна Мохд Шариф: Надеемся, что благодаря COP29 мы перейдем к реальным действиям

По сей день были приняты множество резолюций и других документов в вопросе изменения климата, однако мы надеемся, что благодаря COP29 все эти договоренности перейдут в реальные, результативные действия.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN – HABITAT) Маймуна Мохд Шариф заявила на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"До COP29 нами были достигнуты много итоговых документов, деклараций, резолюций. Но мы хотим воплотить их в реальность, чтобы эти резолюции, декларации начали давать результаты. Правительства должны разработать конкретные планы, однако все эти действия должны быть эффективными и результативными", - сказала она.

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Версия на английском языке Maimunah Mohd Sharif hopes for real action through COP29
Версия на азербайджанском языке BMT-nin proqram rəhbəri: COP29 vasitəsilə real fəaliyyətə keçəcəyimizə ümid edirik

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