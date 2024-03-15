Маймуна Мохд Шариф: Надеемся, что благодаря COP29 мы перейдем к реальным действиям

По сей день были приняты множество резолюций и других документов в вопросе изменения климата, однако мы надеемся, что благодаря COP29 все эти договоренности перейдут в реальные, результативные действия.

По сей день были приняты множество резолюций и других документов в вопросе изменения климата, однако мы надеемся, что благодаря COP29 все эти договоренности перейдут в реальные, результативные действия.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN – HABITAT) Маймуна Мохд Шариф заявила на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"До COP29 нами были достигнуты много итоговых документов, деклараций, резолюций. Но мы хотим воплотить их в реальность, чтобы эти резолюции, декларации начали давать результаты. Правительства должны разработать конкретные планы, однако все эти действия должны быть эффективными и результативными", - сказала она.