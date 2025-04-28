Маймуна Мохд Шариф: Консолидация мнений НПО по инициативе Азербайджана - важный шаг к устойчивому развитию

Консолидация мнений НПО по инициативе Азербайджана - важный шаг на пути к устойчивому развитию

Инициатива по консолидации мнений неправительственных организаций, особенно со стороны Азербайджана, председательствовавшего в Движении неприсоединения (ДН), заслуживает высокой оценки и является необходимым шагом на пути к общему процветанию и устойчивому развитию.

Как передает Report, об этом заявила мэр Куала-Лумпура (Малайзия) Маймуна Мохд Шариф в видеообращении к участникам учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга.

По ее словам, Азербайджан неоднократно демонстрировал лидерство на глобальной арене, в том числе в рамках ДН и климатической конференции COP29.

"Присутствие участников из более чем 90 стран Глобального Юга свидетельствует о глубокой приверженности гражданского общества совместной работе, планированию и формированию будущего. Благодарю Азербайджан за организацию этой впечатляющей платформы в прекрасном Баку и за лидерство на мировой арене. В качестве председателя Движения неприсоединения с 2019 по 2023 год Азербайджан сыграл важную роль в продвижении многосторонности и инклюзивного диалога, что особенно ценно в условиях сегодняшней геополитической нестабильности", - отметила она.

Маймуна Мохд Шариф подчеркнула, что лидерство Азербайджана стало очевидным во время COP29, где страна в очередной раз продемонстрировал свою приверженность инклюзивности, содействуя запуску сети НПО стран Глобального Юга.

"Эта инициатива, объединяющая более 1023 организаций гражданского общества из 137 стран, отражает настоятельную потребность в единой платформе, с помощью которой Глобальный Юг мог бы действовать коллективно", - добавила она.