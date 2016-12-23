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    Майкл Лалли: Имеется множество возможностей для углубления отношений Азербайджана и США

    НПО и гражданское общество, в целом, могут сыграть большую роль в продвижении двусторонних отношений

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан совершил значительный прогресс за последние 25 лет, и американские компании также внесли свой вклад в это развитие.

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналу Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) "Impact" заявил заместитель помощника секретаря Департамента торговли США  Майкл Лалли.

    Говоря о перспективах развития отношений Азербайджан-США, М.Лалли сказал, что имеется множество возможностей для углубления этих отношений: "Неправительственные организации и гражданское общество, в целом, могут сыграть большую роль в продвижении двусторонних отношений и для того, чтобы помочь Азербайджану стать более демократичной, стабильной и процветающей страной". 

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