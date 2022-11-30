Карпентер: США выступают на скорейшую делимитацию армяно-азербайджанской границы

США выступают на скорейшую делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией.

США выступают на скорейшую делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер заявил на брифинге.

"США очень заинтересованы в заключении мирного соглашения [между Арменией и Азербайджаном], и мы будем продолжать искать способы свести вместе министров и лидеров обеих стран. Ни для кого не секрет, что мы очень тесно сотрудничаем в этом вопросе с нашими партнерами из ЕС",- сказал он.

По словам постпреда, США хотят, чтобы "мир и стабильность вернулись в регион, соблюдались права человека и безопасность всех людей, живущих в этом регионе".

"Это может стать новой страницей в истории Южного Кавказа. Очевидно, что для достижения этих конечных целей потребуется некоторое время, но мы стремимся сделать все возможное, чтобы поддержать этот результат",- отметил Карпентер.