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Майкл Доран: Нет блокады Ханкенди, есть только желание ввести в заблуждение мир

Майкл Доран: Нет блокады Ханкенди, есть только желание ввести в заблуждение мир "Машины скорой помощи и Красного Креста беспрепятственно проезжают по Лачинской дороге".
Внешняя политика
20 декабря 2022 г. 12:45
Майкл Доран: Нет блокады Ханкенди, есть только желание ввести в заблуждение мир

Кареты скорой помощи, курсирующие между Арменией и Ханкенди в Азербайджане - большое шоу, не имеющее ничего общего с реальной ситуацией, наоборот показатель, что нет никакой "жестокой блокады".

Как передает Report, об этом написал в своем Twitter старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран.

М.Доран разместил твит с видеокадрами, где машины скорой помощи и Красного Креста беспрепятственно проезжают по лачынской дороге в Ханкенди и обратно. "Вот такая вот "жестокая блокада"- написал он.

"Разве в Ханкенди нет врачей? Врачи скорой помощи могут приехать только из Армении? Да ладно. Эти "неотложки" - большое шоу для недалеких обывателей. Вы это знаете, и я это знаю", - написал он.

М. Доран подчеркнул, что армянский народ станет жить гораздо лучше, после того как он нормализует отношения с Турцией и Азербайджаном.

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Версия на английском языке Michael Doran: Ambulances on Khankandi road - big show for rubes
Версия на азербайджанском языке Maykl Doran: “Xankəndi blokadaya alınmayıb, sadəcə dünyanı çaşdırmağa çalışırlar”

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