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Махур Гасымов: Азербайджан привержен принципу уважения к территориальной целостности стран

Махур Гасымов: Азербайджан привержен принципу уважения к территориальной целостности стран Азербайджан остается приверженным принципу уважения к территориальной целостности стран и выступает за развитие сотрудничества с соседними государствами.
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 11:13
Махур Гасымов: Азербайджан привержен принципу уважения к территориальной целостности стран

Азербайджан остается приверженным принципу уважения к территориальной целостности стран и выступает за развитие сотрудничества с соседними государствами.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления анализа и стратегических исследований МИД Азербайджана Махур Гасымов на симпозиуме "Третья годовщина Великой Победы: вызовы и перспективы постконфликтного периода".

"Азербайджан остается приверженным принципам равенства между государствами, взаимного уважения, в том числе к территориальной целостности, и невмешательства во внутренние дела стран. Азербайджан открыт для сотрудничества с государствами, которые разделяют схожие интересы. Однако, при необходимости мы противостоим любым вызовам, угрожающим национальным интересам нашей страны", - сказал он.

По словам Гасымова, благодаря своей принципиальной позиции в вопросах, касающихся внешней политики, Азербайджан зарекомендовал себя как надежного партнера на международной арене.

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Версия на азербайджанском языке XİN rəsmisi: “Azərbaycan ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipinə sadiqdir”

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