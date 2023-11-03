Махур Гасымов: Азербайджан привержен принципу уважения к территориальной целостности стран

Азербайджан остается приверженным принципу уважения к территориальной целостности стран и выступает за развитие сотрудничества с соседними государствами.

Азербайджан остается приверженным принципу уважения к территориальной целостности стран и выступает за развитие сотрудничества с соседними государствами.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления анализа и стратегических исследований МИД Азербайджана Махур Гасымов на симпозиуме "Третья годовщина Великой Победы: вызовы и перспективы постконфликтного периода".

"Азербайджан остается приверженным принципам равенства между государствами, взаимного уважения, в том числе к территориальной целостности, и невмешательства во внутренние дела стран. Азербайджан открыт для сотрудничества с государствами, которые разделяют схожие интересы. Однако, при необходимости мы противостоим любым вызовам, угрожающим национальным интересам нашей страны", - сказал он.

По словам Гасымова, благодаря своей принципиальной позиции в вопросах, касающихся внешней политики, Азербайджан зарекомендовал себя как надежного партнера на международной арене.