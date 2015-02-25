Махмуд Мамедкулиев: Азербайджан готов поднять отношения с ЕС на более высокий уровень

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан сегодня готов к подписанию юридического документа о модернизации стратегического партнерства с ЕС. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедкулиев на проходящем в Университете ADA круглом столе, посвященном председательству Латвии в Совете ЕС.

"Сегодня Азербайджан готов не только к продолжению сотрудничества в рамках проекта Восточного партнерства, но и поднятию отношений с Европой на более высокий уровень. Спекуляции на тему, что Азербайджан якобы перестал придавать значение развитию сотрудничества с Европой, не имеют почвы. Наша цель – применение высоких стандартов и опыта ЕС на практике", - заявил М.Мамедкулиев.

Он подчеркнул, что развитие сотрудничества с ЕС в первую очередь подразумевает развитие энергосотрудничества и стратегического партнерства.

Замминистра подчеркнул, что недавно состоялось первое мероприятие по Южному газовому коридору – обсуждения об имплементации проекта.

"Транзит азербайджанского газа в Европу играет важную роль в обеспечении европейской энергобезопасности. Мы должны быть очень внимательны, и отвечать на все вызовы, чтобы этот проект был продуктивно выполнен", - подчеркнул азербайджанский дипломат.

Говоря об упрощении визового режима между Азербайджаном и ЕС, замминистра подчеркнул, что уже 6 месяцев идет процесс упрощения и ЕС со своей стороны должен высказать свою реакцию по этому поводу.

Он также указал, что недавно между Азербайджаном и ЕС был подписан протокол об участии официального Баку в проектах Союза.

"Азербайджан готов принять непосредственное участие в проектах, что привнесет новый глоток воздуха в наши отношения с ЕС", - подчеркнул М.Мамедкулиев.