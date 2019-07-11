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Замминистра: По мере продолжения Арменией захватнической политики, какого-либо сотрудничества с этой страной быть не может

Махмуд Мамедгулиев сделал заявление журналистам

"Евросоюз старается, чтобы Азербайджан и Армения обладали каким-либо сотрудничеством в рамках "Восточного партнерства". 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев

По его словам, по мере продолжения Арменией захватнической политики против нашего государства, какого-либо сотрудничества Азербайджана с этой страной быть не может: "Добиться прогресса в регионе будет сложно до тех пор, пока не решатся региональные конфликты". 

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