Замминистра: По мере продолжения Арменией захватнической политики, какого-либо сотрудничества с этой страной быть не может

"Евросоюз старается, чтобы Азербайджан и Армения обладали каким-либо сотрудничеством в рамках "Восточного партнерства".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, по мере продолжения Арменией захватнической политики против нашего государства, какого-либо сотрудничества Азербайджана с этой страной быть не может: "Добиться прогресса в регионе будет сложно до тех пор, пока не решатся региональные конфликты".