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    Махмуд Мамедгулиев принимает участие на заседании Комитета министров Совета Европы

    Заседание открыло выступление президента Болгарии Росена Плевнелиева

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев принимает участие на заседании Комитета министров иностранных дел стран Совета Европы, которое проходит сегодня в столице Болгарии Софии. 

    Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

    Отметим, что в ходе заседания, проходящего под председательством главы МИД Болгарии Даниэля Митова, министры из 47 стран Совета Европы обсудят вопросы борьбы с экстремизмом, радикализацией и тероризмом, сложившийся кризис мигрантов, политику Совета Европы по отношению к соседним странам и др. 

    Заседание открыло выступление президента Болгарии Росена Плевнелиева. 

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