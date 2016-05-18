Махмуд Мамедгулиев принимает участие на заседании Комитета министров Совета Европы

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев принимает участие на заседании Комитета министров иностранных дел стран Совета Европы, которое проходит сегодня в столице Болгарии Софии.
Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Отметим, что в ходе заседания, проходящего под председательством главы МИД Болгарии Даниэля Митова, министры из 47 стран Совета Европы обсудят вопросы борьбы с экстремизмом, радикализацией и тероризмом, сложившийся кризис мигрантов, политику Совета Европы по отношению к соседним странам и др.
Заседание открыло выступление президента Болгарии Росена Плевнелиева.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
Поделиться в Facebook