Махмуд Мамедгулиев принимает участие на заседании Комитета министров Совета Европы

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Никосии (Кипр) проходит встреча министров иностранных дел 47 государств-членов Совета Европы. Как сообщает Report, Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

Открыл встречу Комитета министров президент Кипра Никос Анастасиадес, возглавил заседание министр иностранных дел Кипра - cтраны-председателя Комитета министров - Иоаннис Касулидис.

В ходе него министры иностранных дел приняли новые рекомендации для улучшения поддержки и компенсации жертвам терактов во всех 47 государствах-членах.

Также Комитет министров принял План действий по защите детей-беженцев и детей-мигрантов в Европе.