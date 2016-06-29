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    Махмуд Мамедгулиев примет участие на встрече министров иностранных дел ОЧЭС в Сочи

    В ходе заседания будут обсуждены перспективы развития сотрудничества в рамках организации

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев примет участие на встрече министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое состоится в Сочи 1 июля. Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана. 

    В ходе заседания будут обсуждены перспективы развития сотрудничества в рамках организации, а также  подведены итоги работы председательства России в ОЧЭС. 

    ОЧЭС создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.

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