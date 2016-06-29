Махмуд Мамедгулиев примет участие на встрече министров иностранных дел ОЧЭС в Сочи

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев примет участие на встрече министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое состоится в Сочи 1 июля. Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе заседания будут обсуждены перспективы развития сотрудничества в рамках организации, а также подведены итоги работы председательства России в ОЧЭС.

ОЧЭС создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.